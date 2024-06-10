Выборы в Европарламент: промежуточные результаты
Избиратели стран ЕС сформировали демократическое центристское большинство в Европейском парламенте.
Источник: Укринформ, DW, предварительный прогноз распределения мест в Европейском парламенте
Детали: Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место по результатам выборов в Европейский парламент (ЕП).
Согласно этому прогнозу, основанному на данных из 22 стран ЕС, ЕНП получает в новом Европарламенте 189 мандатов.
Второй по численности фракцией, согласно прогнозу, остается Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СиД), который должен получить 135 мест. За ними следует объединение либералов "Обновляя Европу", которое будет иметь фракцию численностью 83 евродепутата.
Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) могут рассчитывать на 72 мандата, а правые националисты объединения "Идентичность и демократия" – на 58 мест.
Зато объединение "Зеленые" / Европейский свободный альянс", согласно прогнозам, значительно потеряет в представительстве в ЕП и получит 53 мандата. Европейские объединенные левые/ Лево-зеленые Севера, согласно прогнозу, получат 35 мест в новом ЕП.
Еще 45 мест будет принадлежать внефракционным депутатам, а 50 мандатов – новоизбранным депутатам, которые не связаны ни с одной из политических групп, сформированных в парламенте предыдущего созыва.
На этих выборах избирают 720 членов Европарламента – это на 15 больше, чем на предыдущих выборах, но меньше, чем 751 евродепутат, который был в парламенте до выхода из блока Великобритании.
Явка на выборах составила около 51 процента, сообщили в Европарламенте. Это ненамного больше, чем во время прошлых выборов 2019 года – тогда явка составила 50,66 процента.
Что предшествовало: Результаты прогноза на выборах в Европарламент в Германии отдают победу с существенным отрывом оппозиционному блоку ХДС/ХСС, партия канцлера Олафа Шольца – только третья после ультраправых.
В Австрии ультраправая пророссийская Партия свободы является вероятным победителем выборов в Европейский парламент.
В Словакии первое место заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьер-министра Роберта Фицо пришла второй.