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Выборы в Европарламент: промежуточные результаты

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июня 2024, 02:58
Выборы в Европарламент: промежуточные результаты
Европарламент, иллюстративное фото Guillaume Périgois via Unsplash

Избиратели стран ЕС сформировали демократическое центристское большинство в Европейском парламенте.

Источник: Укринформ, DW, предварительный прогноз распределения мест в Европейском парламенте

Детали: Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место по результатам выборов в Европейский парламент (ЕП).

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Согласно этому прогнозу, основанному на данных из 22 стран ЕС, ЕНП получает в новом Европарламенте 189 мандатов.

Второй по численности фракцией, согласно прогнозу, остается Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СиД), который должен получить 135 мест. За ними следует объединение либералов "Обновляя Европу", которое будет иметь фракцию численностью 83 евродепутата.

Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) могут рассчитывать на 72 мандата, а правые националисты объединения "Идентичность и демократия" – на 58 мест.

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Зато объединение "Зеленые" / Европейский свободный альянс", согласно прогнозам, значительно потеряет в представительстве в ЕП и получит 53 мандата. Европейские объединенные левые/ Лево-зеленые Севера, согласно прогнозу, получат 35 мест в новом ЕП.

Еще 45 мест будет принадлежать внефракционным депутатам, а 50 мандатов – новоизбранным депутатам, которые не связаны ни с одной из политических групп, сформированных в парламенте предыдущего созыва.

 
Инфорграфика: results.elections.europa.eu

На этих выборах избирают 720 членов Европарламента – это на 15 больше, чем на предыдущих выборах, но меньше, чем 751 евродепутат, который был в парламенте до выхода из блока Великобритании.

Явка на выборах составила около 51 процента, сообщили в Европарламенте. Это ненамного больше, чем во время прошлых выборов 2019 года – тогда явка составила 50,66 процента.

Что предшествовало: Результаты прогноза на выборах в Европарламент в Германии отдают победу с существенным отрывом оппозиционному блоку ХДС/ХСС, партия канцлера Олафа Шольца – только третья после ультраправых.

В Австрии ультраправая пророссийская Партия свободы является вероятным победителем выборов в Европейский парламент.

В Словакии первое место заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьер-министра Роберта Фицо пришла второй.

Темы: Европарламентвиборы
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