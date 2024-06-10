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В Аденській затоці два судна потрапили під обстріл хуситів

Ольга Глущенко Понеділок, 10 червня 2024, 04:20
В Аденській затоці два судна потрапили під обстріл хуситів
ілюстративне фото Getty Images

За останню добу підтримувані Іраном хусити запустили протикорабельні балістичні і крилаті ракети з контрольованих ними районів Ємену в Аденську затоку, два кораблі зазнали ушкоджень.

Джерело: Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у мережі Х

Деталі: Зазначається, що ушкоджень зазнав контейнеровоз під прапором Ліберії, проте судно продовжило рух.

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Крім того, було ушкоджене вантажне судно під прапором Антигуа і Барбадосу, воно теж продовжило рух.

"Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає", – зазначає CENTCOM.

Теми: тероризм
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