В Аденській затоці два судна потрапили під обстріл хуситів
Понеділок, 10 червня 2024, 04:20
За останню добу підтримувані Іраном хусити запустили протикорабельні балістичні і крилаті ракети з контрольованих ними районів Ємену в Аденську затоку, два кораблі зазнали ушкоджень.
Джерело: Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у мережі Х
Деталі: Зазначається, що ушкоджень зазнав контейнеровоз під прапором Ліберії, проте судно продовжило рух.
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Крім того, було ушкоджене вантажне судно під прапором Антигуа і Барбадосу, воно теж продовжило рух.
"Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає", – зазначає CENTCOM.