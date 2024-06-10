В Аденском заливе два судна попали под обстрел хуситов

За последние сутки поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельные баллистические и крылатые ракеты из контролируемых ими районов Йемена в Аденский залив, два корабля получили повреждения.

Источник: Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в сети Х

Детали: Отмечается, что повреждения получил контейнеровоз под флагом Либерии, однако судно продолжило движение.

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Кроме того, было повреждено грузовое судно под флагом Антигуа и Барбадоса, оно тоже продолжило движение.

"Сообщений о пострадавших с кораблей США, коалиции или торговых судов нет", - отмечает CENTCOM.