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В Італії Євровибори виграла партія прем'єрки Мелоні

Ірина Балачук, Христина БондарєваПонеділок, 10 червня 2024, 10:10
В Італії Євровибори виграла партія прем'єрки Мелоні
Італійська прем’єрка Джорджія Мелоні. Фото з Facebook

Консервативна партія "Брати Італії" італійської прем’єрки Джорджії Мелоні впевнено перемогла на виборах до Європарламенту у своїй країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство ANSA

Деталі: "Брати Італії" отримали 28,9% голосів виборців. Зазначається, що це посилило позиції Мелоні всередині країни і водночас позиціонує прем’єрку як одну з найвпливовіших фігур у Європейському Союзі. 

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Лівоцентристська опозиційна Демократична партія (PD) отримала 24,5% голосів. Далі йде популістський "Рух п'яти зірок" з 10,5% підтримки, що на сім процентних пунктів менше, ніж на виборах 2019 року.

Коаліційні партнери Мелоні, "Вперед, Італіє" та ультраправа партія "Ліга" на чолі з євроскептиком Маттео Сальвіні, показали слабкі результати: "Ліга" отримала 8,5% голосів (у 2019 році було 34,3%), а "Вперед, Італіє" – 9,2%.

Видання підкреслює, що позиція Мелоні після сильних результатів всередині країни буде ключовою у прийнятті рішень щодо альянсів у Європарламенті, а також у голосуванні за кандидатуру Урсули фон дер Ляєн, яка прагне перебратися на другий термін на пост глави Єврокомісії.

ВІДЕО ДНЯ

Сильні результати Мелоні в неділю різко контрастували з невдачами, яких на євровиборах зазнали президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Передісторія:

Теми: ІталіяЄвропарламентвибори
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