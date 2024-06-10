В Италии Евровыборы выиграла партия премьера Мелони
Консервативная партия "Братья Италии" итальянского премьера Джорджии Мелони уверенно победила на выборах в Европарламент в своей стране.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство ANSA
Детали: "Братья Италии" получили 28,9% голосов избирателей. Отмечается, что это усилило позиции Мелони внутри страны и одновременно позиционирует премьера как одну из самых влиятельных фигур в Европейском Союзе.
Левоцентристская оппозиционная Демократическая партия (PD) получила 24,5% голосов. Далее идет популистское "Движение пяти звезд" с 10,5% поддержки, что на семь процентных пунктов меньше, чем на выборах 2019 года.
Коалиционные партнеры Мелони, "Вперед, Италия" и ультраправая партия "Лига" во главе с евроскептиком Маттео Сальвини, показали слабые результаты: "Лига" получила 8,5% голосов (в 2019 году было 34,3%), а "Вперед, Италия" − 9,2%.
Издание подчеркивает, что позиция Мелони после сильных результатов внутри страны будет ключевой в принятии решений относительно альянсов в Европарламенте, а также в голосовании за кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, которая стремится перебраться на второй срок на пост главы Еврокомиссии.
Сильные результаты Мелони в воскресенье резко контрастировали с неудачами, которые на евровыборах потерпели президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
Предыстория:
- Ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.
- Выборы в Европарламент обернулись провалом для партии Эмманюэля Макрона и президент Франции распустил парламент.
- На Кипре в Европарламент избрали 24-летнего ютюбера, который "ничего не знает о политике".