Несплата 75 млн податків: підозру отримали брати екснардепів Медведчука та Козака

Братів підсанкційних екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхніх спільників підозрюють в ухиленні від сплати понад 75 млн грн податків на одному з підконтрольних підприємств Львівщини.

Джерело: СБУ, ДБР, ОГП

Деталі: За даними слідства, у 2017-2023 роках (у ДБР і СБУ кінцевою датою незаконної діяльності значиться 2022 рік –ред.) рідні брати двох підсанкційних екснардепів організували схему ухилення від сплати податків, зазначають в Офісі генпрокурора.

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Підозрювані є бенефіціарними власниками одного із заводів з виробництва цегли на Львівщині.

Для реалізації злочинного плану брати екснардепів залучили керівника та бухгалтера. Вони вносили та підписували фінансово-звітну документацію з недостовірними відомостями щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції.

Сировину для продукції підприємство видобувало на одному з кар’єрів регіону.

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За вказівкою власників директор, головний бухгалтер та інші посадовці підприємства підробляли документи про обсяги виготовленої продукції. Частину необлікованої продукції вони продавали юридичним та фізичним особам за готівку.

Насправді ж кількість фактично проданої продукції та дохід фірми були в рази більшими, ніж офіційно задокументовані. Відповідно, сума податків та інших обов’язкових платежів повинна була сплачуватись більша.

Внаслідок таких неправомірних дій до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків.

Братам Медведчука та Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, підозру було повідомлено заочно. Згодом їх буде оголошено у національний та міжнародний розшук, зазначають у ДБР.

Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні додатково кваліфіковано за ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Як уточнили "Українській правді" в ОГП, керівнику товариства суд обрав запобіжний захід у вигляді 9 млн грн застави, бухгалтеру - 6 млн грн застави.

У разі не внесення застави прокурори будуть клопотати про зміну запобіжного заходу.