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Неуплата 75 млн налогов: подозрение получили братья экс-нардепов Медведчука и Козака

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 июня 2024, 10:53
Неуплата 75 млн налогов: подозрение получили братья экс-нардепов Медведчука и Козака
фото СБУ

Братьев подсанкционных экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака и их сообщников подозревают в уклонении от уплаты более 75 млн грн налогов на одном из подконтрольных предприятий Львовщины.

Источник: СБУ, ГБР, ОГП

Детали: По данным следствия, в 2017-2023 годах (в ГБР и СБУ конечной датой незаконной деятельности значится 2022 год -ред.) родные братья двух подсанкционных экс-нардепов организовали схему уклонения от уплаты налогов, отмечают в Офисе генпрокурора.

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Подозреваемые являются бенефициарными владельцами одного из заводов по производству кирпича на Львовщине.

Для реализации преступного плана братья экс-нардепов привлекли руководителя и бухгалтера. Они вносили и подписывали финансово-отчетную документацию с недостоверными сведениями об объемах произведенной и реализованной продукции.

Сырье для продукции предприятие добывало на одном из карьеров региона.

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По указанию владельцев директор, главный бухгалтер и другие должностные лица предприятия подделывали документы об объемах изготовленной продукции. Часть неучтенной продукции они продавали юридическим и физическим лицам за наличные.

На самом деле количество фактически проданной продукции и доход фирмы были в разы больше, чем официально задокументированные. Соответственно, сумма налогов и других обязательных платежей должна была платиться больше.

В результате таких неправомерных действий в государственный бюджет не поступило более 75 млн грн налогов.

Братьям Медведчука и Козака, которые скрываются от правосудия за рубежом, подозрение было сообщено заочно. Впоследствии они будут объявлены в национальный и международный розыск, отмечают в ГБР.

Действия их сообщников - директора и бухгалтера подконтрольной компании, которые находятся в Украине дополнительно квалифицированы по ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Как уточнили "Украинской правде" в ОГП, руководителю общества суд избрал меру пресечения в виде 9 млн грн залога, бухгалтеру - 6 млн грн залога.
В случае не внесения залога прокуроры будут ходатайствовать об изменении меры пресечения.

Темы: МедведчукСБУГБРОфис генпрокурора
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