Прем'єр Грузії, який має проросійські погляди, поїде на конференцію з відновлення України
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, який нещодавно назвав Україну "країною, що обвалилась", візьме участь у конференції з відновлення України, що відбудеться 11-12 червня у Берліні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення грузинського уряду
Деталі: Кобахідзе вирушив до Берліна разом із делегацією, до якої входять міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі та голова адміністрації уряду Леван Жоржоліані.
Конференцію буде зосереджено на чотирьох тематичних сферах: мобілізація приватного сектора для відновлення та економічного зростання; соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; відновлення муніципалітетів та регіонів; вступ до Європейського Союзу та пов'язані з цим реформи.
Між Грузією та Україною останнім часом панують напружені відносини.
Нещодавно міністерство закордонних справ України засудило чергову недружню заяву прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, який назвав Україну "країною, що обвалилась", і не побачив винних у смертях десятків тисяч цивільних.
Кобахідзе також казав, що опоненти грузинської влади хочуть"українізації Грузії", і буцімто "хочуть відкрити у Грузії другий фронт".
На тлі ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії серйозно погіршились відносини з Заходом. Читайте детально про те, як ЄС та США втрачають вплив на Тбілісі та чи реально це розвернути.