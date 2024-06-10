Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Грузії, який має проросійські погляди, поїде на конференцію з відновлення України

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 10 червня 2024, 10:57
Прем'єр Грузії, який має проросійські погляди, поїде на конференцію з відновлення України
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, який нещодавно назвав Україну "країною, що обвалилась", візьме участь у конференції з відновлення України, що відбудеться 11-12 червня у Берліні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення грузинського уряду

Деталі: Кобахідзе вирушив до Берліна разом із делегацією, до якої входять міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі та голова адміністрації уряду Леван Жоржоліані.

Реклама:

Конференцію буде зосереджено на чотирьох тематичних сферах: мобілізація приватного сектора для відновлення та економічного зростання; соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; відновлення муніципалітетів та регіонів; вступ до Європейського Союзу та пов'язані з цим реформи.

Між Грузією та Україною останнім часом панують напружені відносини.

Нещодавно міністерство закордонних справ України засудило чергову недружню заяву прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, який назвав Україну "країною, що обвалилась", і не побачив винних у смертях десятків тисяч цивільних.

ВІДЕО ДНЯ

Кобахідзе також казав, що опоненти грузинської влади хочуть"українізації Грузії", і буцімто "хочуть відкрити у Грузії другий фронт".

На тлі ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії серйозно погіршились відносини з Заходом. Читайте детально про те, як ЄС та США втрачають вплив на Тбілісі та чи реально це розвернути.

Теми: ГрузіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
Грузія
ЄС може переглянути безвізовий режим з Грузією через закон про "іноагентів"
До "об’єднаного фронту" грузинської опозиції приєдналося вже 17 партій
Спікер парламенту Грузії підписав скандальний закон про "іноагентів" після подолання вето
Останні новини
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: