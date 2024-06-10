Прем'єр Грузії, який має проросійські погляди, поїде на конференцію з відновлення України

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, який нещодавно назвав Україну "країною, що обвалилась", візьме участь у конференції з відновлення України, що відбудеться 11-12 червня у Берліні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення грузинського уряду

Деталі: Кобахідзе вирушив до Берліна разом із делегацією, до якої входять міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі та голова адміністрації уряду Леван Жоржоліані.

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Конференцію буде зосереджено на чотирьох тематичних сферах: мобілізація приватного сектора для відновлення та економічного зростання; соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; відновлення муніципалітетів та регіонів; вступ до Європейського Союзу та пов'язані з цим реформи.

Між Грузією та Україною останнім часом панують напружені відносини.

Нещодавно міністерство закордонних справ України засудило чергову недружню заяву прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, який назвав Україну "країною, що обвалилась", і не побачив винних у смертях десятків тисяч цивільних.

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Кобахідзе також казав, що опоненти грузинської влади хочуть"українізації Грузії", і буцімто "хочуть відкрити у Грузії другий фронт".

На тлі ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії серйозно погіршились відносини з Заходом. Читайте детально про те, як ЄС та США втрачають вплив на Тбілісі та чи реально це розвернути.