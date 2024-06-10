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Премьер Грузии, имеющий пророссийские взгляды, поедет на конференцию по восстановлению Украины

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 10 июня 2024, 10:57
Премьер Грузии, имеющий пророссийские взгляды, поедет на конференцию по восстановлению Украины
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото: Getty Images

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который недавно назвал Украину "обвалившейся страной", примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня в Берлине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение грузинского правительства

Детали: Кобахидзе отправился в Берлин вместе с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.

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Конференция будет сосредоточена на четырех тематических сферах: мобилизация частного сектора для восстановления и экономического роста; социальное восстановление и человеческий капитал для будущего Украины; восстановление муниципалитетов и регионов; вступление в Европейский Союз и связанные с этим реформы.

Между Грузией и Украиной в последнее время царят напряженные отношения.

Недавно Министерство иностранных дел Украины осудило очередное недружественное заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который назвал Украину "обвалившейся страной" и не увидел виновных в смертях десятков тысяч гражданских.

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Кобахидзе также говорил, что оппоненты грузинской власти хотят "украинизации Грузии" и якобы "хотят открыть в Грузии второй фронт".

На фоне принятия закона об "иноагентах" в Грузии серьезно ухудшились отношения с Западом. Читайте подробно о том, как ЕС и США теряют влияние на Тбилиси и реально ли это развернуть.

Темы: ГрузияУкраина
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