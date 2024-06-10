Фон дер Ляєн після виборів в ЄС прагне альянсу з проукраїнськими силами

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, чия правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) виграла вибори до Європарламенту, заявила, що прагне сформувати альянс із політичними силами, які є європейськими та проукраїнськими. За її словами, Європейська народна партія є якорем стабільності.

Джерело: фон дер Ляєн сказала у своєму виступі пізно ввечері в неділю, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Сьогодні хороший день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори".

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Фон дер Ляєн додала, що ці вибори принесли два послання. Перше – "центр тримається", та друге – крайні ліві і крайні праві отримали підтримку виборців.

Глава Єврокомісії зазначила, що "ми всі зацікавлені в стабільності", додавши, що з понеділка вона звернеться до соціалістів і демократів та лібералів з політичної групи "Оновити Європу". Із цими групами ЄНП працювала в коаліції протягом останніх 5 років.

"Я завжди казала, що хочу збудувати широку більшість для сильної Європи. Під час свого першого мандату я продемонструвала, чого може досягти сильна Європа. Моя мета – продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, хто підтримує верховенство права. Від завтра ця робота знову почнетьтся", – зазначила фон дер Ляєн.

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