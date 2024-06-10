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Фон дер Ляйен после выборов в ЕС стремится к альянсу с проукраинскими силами

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 10 июня 2024, 11:55
Фон дер Ляйен после выборов в ЕС стремится к альянсу с проукраинскими силами
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) выиграла выборы в Европарламент, заявила, что стремится сформировать альянс с политическими силами, которые являются европейскими и проукраинскими. По ее словам, Европейская народная партия является якорем стабильности.

Источник: фон дер Ляйен сказала в своем выступлении поздно вечером в воскресенье, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Сегодня хороший день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы".

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Фон дер Ляйен добавила, что эти выборы принесли два послания. Первое – "центр держится", и второе – крайне левые и крайне правые получили поддержку избирателей.

Глава Еврокомиссии отметила, что "мы все заинтересованы в стабильности", добавив, что с понедельника она обратится к социалистам и демократам и либералам из политической группы "Обновить Европу". С этими группами ЕНП работала в коалиции в течение последних пяти лет.

"Я всегда говорила, что хочу построить широкое большинство для сильной Европы. Во время своего первого мандата я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель – продолжить этот путь с теми, кто является проевропейским, проукраинским, кто поддерживает верховенство права. Завтра эта работа снова начнется", – отметила фон дер Ляйен.

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Предистория:

  • Ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.
  • В Италии партия премьера Джорджии Мелони победила на выборах в Европарламент. Мелони рассматривают ключевой фигурой в политической группе "Европейские консерваторы и реформисты" с точки зрения принятия решений по альянсам в Европарламенте и повторном назначении фон дер Ляйен.
  • Тем временем партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" показала худший результат в истории на выборах в Европарламент на фоне появления в венгерской политике новичка Петера Мадьяра.

Темы: ЕСвиборы
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