Розвідка Британії: Росіяни заманюють громадян Африки на війну через нестачу своїх в’язнів

Британська розвідка проаналізувала повідомлення про спроби Росії заманювати на війну проти України громадян країн Африки і вбачає у цьому ознаку того, що Москва вже відчуває нестачу мобілізаційного ресурсу серед в’язнів – категорії, на яку раніше робили основну ставку, щоб зменшити суспільне невдоволення.

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 10 червня, передає "Європейська правда"

Деталі: Британська розвідка згадує повідомлення українського ГУР про те, що Росія посилює спроби вербувати на війну проти України громадян африканських країн, зокрема Руанди, Бурунді, Конго, Уганди, обіцяючи щомісячну винагороду у розмірі 2000-2200 доларів та перспективу отримання громадянства РФ.

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Британські аналітики припускають, що ця кампанія відображає спроби Росії активно заміщувати значні втрати у живій силі і підтримувати наступальні дії одразу на багатьох напрямках.

"Зважаючи на те, що пік вербування зі скінченного ресурсу ув’язнених, ймовірно, минув, Росія розширює рекрутинг на країни Глобального Півдня, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині самої Росії. Окрім того, що вона була внутрішньо непопулярним кроком для Путіна та російського уряду, попередня мобілізація спричинила рекордну нестачу робочої сили та втечу з країни досвідчених фахівців, як медики та спеціалісти ІТ-сфери", – зазначають в огляді.

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