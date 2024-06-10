Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії: Росіяни заманюють громадян Африки на війну через нестачу своїх в’язнів

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 червня 2024, 12:30
Розвідка Британії: Росіяни заманюють громадян Африки на війну через нестачу своїх в’язнів
Фото: Getty images

Британська розвідка проаналізувала повідомлення про спроби Росії заманювати на війну проти України громадян країн Африки і вбачає у цьому ознаку того, що Москва вже відчуває нестачу мобілізаційного ресурсу серед в’язнів – категорії, на яку раніше робили основну ставку, щоб зменшити суспільне невдоволення.

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 10 червня, передає "Європейська правда"

Деталі: Британська розвідка згадує повідомлення українського ГУР про те, що Росія посилює спроби вербувати на війну проти України громадян африканських країн, зокрема Руанди, Бурунді, Конго, Уганди, обіцяючи щомісячну винагороду у розмірі 2000-2200 доларів та перспективу отримання громадянства РФ.

Реклама:

Британські аналітики припускають, що ця кампанія відображає спроби Росії активно заміщувати значні втрати у живій силі і підтримувати наступальні дії одразу на багатьох напрямках.

"Зважаючи на те, що пік вербування зі скінченного ресурсу ув’язнених, ймовірно, минув, Росія розширює рекрутинг на країни Глобального Півдня, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині самої Росії. Окрім того, що вона була внутрішньо непопулярним кроком для Путіна та російського уряду, попередня мобілізація спричинила рекордну нестачу робочої сили та втечу з країни досвідчених фахівців, як медики та спеціалісти ІТ-сфери", – зазначають в огляді.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В одному з попередніх оглядів британська розвідка оцінила нові заходи РФ у спробі захистити Кримський міст.
  • Британські аналітики припускають, що удари України по поромній переправі росіян в окупованому Криму біля Керчі серйозно ускладнили їм логістику, зокрема військового призначення.

Теми: РосіявійнаАфрика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
Росія
Напередодні саміту G7: в очікуванні рішення щодо конфіскації російських активів 
Ворог використовував Су-57 "лічені рази", це репутаційна втрата для РФ – Євлаш
Росіяни заявили про дронову атаку в Курській області: пошкоджені 2 адмінбудівлі
Останні новини
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: