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Разведка Британии: Россияне заманивают граждан Африки на войну из-за нехватки своих заключенных

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 10 июня 2024, 12:30
Разведка Британии: Россияне заманивают граждан Африки на войну из-за нехватки своих заключенных
Фото: Getty images

Британская разведка проанализировала сообщения о попытках России заманивать на войну против Украины граждан стран Африки и видит в этом признак того, что Москва уже испытывает недостаток мобилизационного ресурса среди заключенных - категории, на которую ранее делали основную ставку, чтобы уменьшить общественное недовольство.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 10 июня, передает "Европейская правда"

Детали: Британская разведка вспоминает сообщения украинского ГУР о том, что Россия усиливает попытки вербовать на войну против Украины граждан африканских стран, в частности Руанды, Бурунди, Конго, Уганды, обещая ежемесячное вознаграждение в размере 2000-2200 долларов и перспективу получения гражданства РФ.

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Британские аналитики предполагают, что эта кампания отражает попытки России активно замещать значительные потери в живой силе и поддерживать наступательные действия сразу на многих направлениях.

"Несмотря на то, что пик вербовки из конечного ресурса заключенных, вероятно, прошел, Россия расширяет рекрутинг на страны Глобального Юга, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри самой РФ. Кроме того, что она была внутренне непопулярным шагом для Путина и российского правительства, предыдущая мобилизация вызвала рекордную нехватку рабочей силы и бегство из страны опытных специалистов, таких как медики и специалисты IТ-сферы", – отмечают в обзоре.

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Темы: РосcиявойнаАфрика
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