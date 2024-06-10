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Затримали шпигуна, який здавав дані про військові навчальні заклади і шпиталі у Житомирі та Одесі

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 червня 2024, 13:26
Затримали шпигуна, який здавав дані про військові навчальні заклади і шпиталі у Житомирі та Одесі
фото прокуратури

Правоохоронці затримали мешканця Одеси, який розвідував для ворога місця розміщення українських захисників в Одеській та Житомирській областях.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними української спецслужби, найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території обох регіонів: в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо.

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Також окупанти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – 19-річного мешканця Одеси. Молодик шукав швидкого заробітку в інтернеті і потрапив у поле зору ФСБ, зазначають в СБУ.

За вказівкою окупантів він щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці.

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Перебуваючи поблизу "потрібного" об’єкту, інформатор спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотознімки.

Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору.

Згодом російська спецслужба "відрядила" свого агента до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом.

У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари.

Затримали зрадника, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкту в Житомирі.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою, зазначають в ОГП.

Теми: держзрадаСБУОфіс генпрокурора
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