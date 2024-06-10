Задержан шпион, который сдавал данные о военных учебных заведениях и госпиталях в Житомире и Одессе

Правоохранители задержали жителя Одессы, который разведывал для врага места размещения украинских защитников в Одесской и Житомирской областях.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным украинской спецслужбы, больше всего врага интересовала информация о высших военных учебных заведениях на территории обоих регионов: в каком режиме они работают, был ли передислоцирован личный состав и тому подобное.

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Также оккупанты пытались разведать места базирования госпиталей и других медучреждений, где проходят лечение воины Сил обороны.

Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента - 19-летнего жителя Одессы. Молодой человек искал быстрого заработка в интернете и попал в поле зрения ФСБ, отмечают в СБУ.

По указанию оккупантов он ежедневно обходил несколько локаций в областном центре, чтобы выяснить, есть ли там украинские военнослужащие.

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Находясь вблизи "нужного" объекта, информатор наблюдал за его периметром и контрольно-пропускными пунктами, а также делал соответствующие фотоснимки.

Обо всех полученных сведениях агент мессенджером отчитывался своему российскому куратору.

Впоследствии российская спецслужба "отправила" своего агента в Житомирскую область, где он продолжил шпионить по отработанному алгоритму.

В случае подтверждения координат потенциальных целей, оккупанты планировали осуществить по ним ракетно-пушечные удары.

Задержали предателя, когда он проводил доразведку вблизи объекта в Житомире.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей, отмечают в ОГП.