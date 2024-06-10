Путін планує візит у КНДР – росЗМІ
Понеділок, 10 червня 2024, 14:10
Правитель Росії Володимир Путін найближчим часом планує відвідати Північну Корею та В'єтнам.
Джерело: російські "Ведомости" з посиланням на "дипломатичне" джерело
Деталі: Інформацію про те, що візит відбудеться і що він зараз "активно готується", виданню підтвердив посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора.
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За даними джерела, відразу після поїздки в КНДР Путін відвідає В'єтнам. Візити можуть відбутися вже в червні.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про поїздки, не підтвердив і не спростував її, заявивши лише, що "коли час настане, ми будемо робити відповідні оголошення".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Путін за весь час на посаді відвідував КНДР один раз - у 2000 році, тоді лідером цієї країни був Кім Чен Ір. Нинішній керівник КНДР Кім Чен Ин востаннє приїжджав до Росії у вересні 2023 року.
- Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна через війну в Україні. КНДР і В'єтнам юрисдикції МКС не визнають.
- У травні Путін їздив в Китай.