Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін планує візит у КНДР – росЗМІ

Альона Мазуренко Понеділок, 10 червня 2024, 14:10
Путін планує візит у КНДР – росЗМІ
ПУТІН І КІМ ЧЕН ИН У 2019 РОЦІ. ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Правитель Росії Володимир Путін найближчим часом планує відвідати Північну Корею та В'єтнам.

Джерело: російські "Ведомости" з посиланням на "дипломатичне" джерело

Деталі: Інформацію про те, що візит відбудеться і що він зараз "активно готується", виданню підтвердив посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора.

Реклама:

За даними джерела, відразу після поїздки в КНДР Путін відвідає В'єтнам. Візити можуть відбутися вже в червні.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про поїздки, не підтвердив і не спростував її, заявивши лише, що "коли час настане, ми будемо робити відповідні оголошення".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Путін за весь час на посаді відвідував КНДР один раз - у 2000 році, тоді лідером цієї країни був Кім Чен Ір. Нинішній керівник КНДР Кім Чен Ин востаннє приїжджав до Росії у вересні 2023 року.
  • Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна через війну в Україні. КНДР і В'єтнам юрисдикції МКС не визнають.
  • У травні Путін їздив в Китай.

Теми: ПутінКНДРРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
Путін
ISW проаналізував так звану "теорію перемоги" Путіна у війні проти України
Зеленський відреагував на слова Путіна про нібито його "нелегітимність"
Путін вкотре заявив, що в РФ не буде мобілізації, але є сотні тисяч "добровольців"
Останні новини
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: