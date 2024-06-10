Путін планує візит у КНДР – росЗМІ

ПУТІН І КІМ ЧЕН ИН У 2019 РОЦІ. ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Правитель Росії Володимир Путін найближчим часом планує відвідати Північну Корею та В'єтнам.

Джерело: російські "Ведомости" з посиланням на "дипломатичне" джерело

Деталі: Інформацію про те, що візит відбудеться і що він зараз "активно готується", виданню підтвердив посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора.

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За даними джерела, відразу після поїздки в КНДР Путін відвідає В'єтнам. Візити можуть відбутися вже в червні.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про поїздки, не підтвердив і не спростував її, заявивши лише, що "коли час настане, ми будемо робити відповідні оголошення".

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