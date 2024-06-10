Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Виліз на службове авто та вдарив працівника поліції: правоохоронці затримали киянина

Анастасія ПроцПонеділок, 10 червня 2024, 14:17
Виліз на службове авто та вдарив працівника поліції: правоохоронці затримали киянина
фото: Київська міська прокуратура

Київські правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який виліз на капот службового авто та вдарив по обличчю працівника поліції.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Встановлено, близько 5 години ранку, під час дії у Києві комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції".

Реклама:
 
фото: Київська міська прокуратура

Дослівно: Повідомляється, що потім правопорушник агресивно поводив себе з працівниками поліції: розмахував руками та нецензурно висловлювався. Також він заліз на капот службового автомобіля, пошкодивши його, та вдарив працівника поліції в обличчя, внаслідок чого той впав.

 
фото: Київська міська прокуратура

Чоловіку повідомили про підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Теми: прокуратураКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
прокуратура
За виправдовування війни і шахрайство екснардеп отримав 12 років тюрми
Переправляв за 15 000 євро: поблизу кордону затримали організатора схеми – прокуратура
На Хмельниччині викрили депутатку та її дітей, котрі "зливали" розвіддані ФСБ
Останні новини
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: