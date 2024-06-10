Виліз на службове авто та вдарив працівника поліції: правоохоронці затримали киянина

Київські правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який виліз на капот службового авто та вдарив по обличчю працівника поліції.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Встановлено, близько 5 години ранку, під час дії у Києві комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції".

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фото: Київська міська прокуратура

Дослівно: Повідомляється, що потім правопорушник агресивно поводив себе з працівниками поліції: розмахував руками та нецензурно висловлювався. Також він заліз на капот службового автомобіля, пошкодивши його, та вдарив працівника поліції в обличчя, внаслідок чого той впав.

фото: Київська міська прокуратура

Чоловіку повідомили про підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.