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Вылез на служебное авто и ударил сотрудника полиции: правоохранители задержали киевлянина

Анастасия ПроцПонедельник, 10 июня 2024, 14:17
Вылез на служебное авто и ударил сотрудника полиции: правоохранители задержали киевлянина
фото: Киевская городская прокуратура

Киевские правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему мужчине, который вылез на капот служебного авто и ударил по лицу сотрудника полиции.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Установлено, около 5 часов утра, во время действия в Киеве комендантского часа, мужчина пытался попасть в один из отелей в Подольском районе. Он вел себя агрессивно, поэтому работники отеля нажали тревожную кнопку вызова полиции".

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ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Дословно: Сообщается, что потом правонарушитель агрессивно вел себя с работниками полиции: размахивал руками и нецензурно выражался. Также он залез на капот служебного автомобиля, повредив его, и ударил сотрудника полиции в лицо, в результате чего тот упал.

 
ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном причинении работнику полиции телесных повреждений, в связи с выполнением им служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Темы: прокуратураКиев
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