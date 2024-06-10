Вылез на служебное авто и ударил сотрудника полиции: правоохранители задержали киевлянина
Киевские правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему мужчине, который вылез на капот служебного авто и ударил по лицу сотрудника полиции.
Источник: Киевская городская прокуратура
Дословно: "Установлено, около 5 часов утра, во время действия в Киеве комендантского часа, мужчина пытался попасть в один из отелей в Подольском районе. Он вел себя агрессивно, поэтому работники отеля нажали тревожную кнопку вызова полиции".
Дословно: Сообщается, что потом правонарушитель агрессивно вел себя с работниками полиции: размахивал руками и нецензурно выражался. Также он залез на капот служебного автомобиля, повредив его, и ударил сотрудника полиции в лицо, в результате чего тот упал.
Мужчине сообщили о подозрении в умышленном причинении работнику полиции телесных повреждений, в связи с выполнением им служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Правоохоронці повідомили про підозру 40-річному киянину, який виліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції в обличчя. Йому загрожує 5 років ув'язнення.
Відео: Київська міська прокуратура pic.twitter.com/BDn1g5q0em— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 10, 2024ВИДЕО ДНЯ