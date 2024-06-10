Вылез на служебное авто и ударил сотрудника полиции: правоохранители задержали киевлянина

Киевские правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему мужчине, который вылез на капот служебного авто и ударил по лицу сотрудника полиции.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Установлено, около 5 часов утра, во время действия в Киеве комендантского часа, мужчина пытался попасть в один из отелей в Подольском районе. Он вел себя агрессивно, поэтому работники отеля нажали тревожную кнопку вызова полиции".

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ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Дословно: Сообщается, что потом правонарушитель агрессивно вел себя с работниками полиции: размахивал руками и нецензурно выражался. Также он залез на капот служебного автомобиля, повредив его, и ударил сотрудника полиции в лицо, в результате чего тот упал.

ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном причинении работнику полиции телесных повреждений, в связи с выполнением им служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.