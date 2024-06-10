Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна планує зберігати деякі F-16 за кордоном. РФ уже пригрозила завдавати по них ударів

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 червня 2024, 14:22
Україна планує зберігати деякі F-16 за кордоном. РФ уже пригрозила завдавати по них ударів
F-16, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що певна кількість винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні, будуть зберігатися на безпечних авіабазах за кордоном, щоб не стати мішенями для атак ворога. У Росії ж заявили, що вважатимуть надані Україні "Фалькони", які базуватимуться за кордоном, законними цілями, якщо літаки братимуть участь у бойових вильотах. 

Джерело: начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю "Радіо Свобода", голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов у коментарі пропагандистському ЗМІ РФ "РИА Новости"

Пряма мова Голубцова: "Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт.

Реклама:

Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні".

Пряма мова Картаполова: "Якщо вони (F-16) не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для ЗС РФ), а ось якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються, з усіма наслідками, що випливають".

Теми: винищувачівійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

У суботу графіки відключень світла діятимуть 15 годин

У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки

ЄВРО-2024Де дивитися чемпіонат Європи з футболу: усе про трансляції

Усі новини...
винищувачі
Повітряні сили: Всі етапи навчання на F-16 заповнені
Польща піднімала в небо винищувачі через російські удари по Україні
Макрон: Франція передасть Україні винищувачі Mirage-2000 і підготує пілотів
Останні новини
23:06
Німеччина знову загальмувала ухвалення пакету санкцій проти Росії
22:54
"Земельний банк": Уряд передав понад 100 тисяч гектарів землі ФДМУ
22:45
G7 пообіцяла нові санкції проти суб'єктів у Китаї, які допомагають РФ
22:27
Microsoft попереджає, що російські кібератаки стають "більш агресивними"
22:11
Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови
21:55
Суд повернув у держвласність майно одеського підприємства "Нефон" вартістю 200 млн
21:30
Путін сказав, що в Україні воює 700 тисяч росіян
21:27
Підприємці отримають від держави мікрогрантів на понад 1 мільярд
21:20
G7 застерегла Росію від використання ядерної зброї
21:20
Країни G7 описали механізм надання кредиту на $50 млрд за рахунок росактивів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: