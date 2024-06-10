Україна планує зберігати деякі F-16 за кордоном. РФ уже пригрозила завдавати по них ударів

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що певна кількість винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні, будуть зберігатися на безпечних авіабазах за кордоном, щоб не стати мішенями для атак ворога. У Росії ж заявили, що вважатимуть надані Україні "Фалькони", які базуватимуться за кордоном, законними цілями, якщо літаки братимуть участь у бойових вильотах.

Джерело: начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю "Радіо Свобода", голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов у коментарі пропагандистському ЗМІ РФ "РИА Новости"

Пряма мова Голубцова: "Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт.

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Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні".

Пряма мова Картаполова: "Якщо вони (F-16) не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для ЗС РФ), а ось якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються, з усіма наслідками, що випливають".