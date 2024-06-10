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Украина планирует хранить некоторые F-16 за рубежом. РФ уже пригрозила наносить по ним удары

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 июня 2024, 14:22
Украина планирует хранить некоторые F-16 за рубежом. РФ уже пригрозила наносить по ним удары
F-16, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Воздушных силах ВСУ говорят, что определенное количество истребителей F-16, которые партнеры передадут Украине, будут храниться на безопасных авиабазах за рубежом, чтобы не стать мишенями для атак врага. В России же заявили, что будут считать предоставленные Украине "Фальконы", базирующиеся за рубежом, законными целями, если самолеты будут участвовать в боевых вылетах.

Источник: начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью "Радио Свобода", председатель оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов в комментарии пропагандистскому СМИ РФ "РИА Новости"

Прямая речь Голубцова: "Есть цифра, которая зайдет в Украину. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ.

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То есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут. Будет больше пилотов - будет больше самолетов в Украине".

Прямая речь Картаполова: "Если они (F-16) не будут использоваться по прямому назначению, то не будут (законной целью для ВС РФ), а вот если они будут участвовать в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями".

Темы: истребителивойнаРосcия
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