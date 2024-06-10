На збройовому заводі у Польщі стався потужний вибух: загинула людина

На збройовому заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві на півдні Польщі пролунав потужний вибух, у результаті загинув 59-річний співробітник. На місці події працює пожежна бригада, а також приземлився гелікоптер Повітряної служби порятунку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Повідомляється, що вибух стався у центрі ракетного палива, після нього виникла пожежа. За попередніми даними, є один постраждалий та загиблий.

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"У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", – підтвердила в інтерв'ю RMF FM очільниця заводу Ельжбета Шренявська.

До вибуху всередині центру перебували троє людей. Одна людина вибралась з приміщення самостійно, двом іншим довелося надавати допомогу. Одного з працівників не вдалося врятувати.

Керівництво заводу розслідує, що стало причиною вибуху.

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Завод у Скаржисько-Каменній, де стався інцидент, виробляє зброю та боєприпаси.

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