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На оружейном заводе в Польше произошел мощный взрыв: погиб человек

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 10 июня 2024, 14:31
На оружейном заводе в Польше произошел мощный взрыв: погиб человек
Иллюстративное фото Getty Images

На оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, в результате погиб 59-летний сотрудник. На месте происшествия работает пожарная бригада, а также приземлился вертолет Воздушной службы спасения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Сообщается, что взрыв произошел в центре ракетного топлива, после него возник пожар. По предварительным данным, есть один пострадавший и погибший.

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"У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад", - подтвердила в интервью RMF FM руководительница завода Эльжбета Шренявская.

До взрыва внутри центра находились три человека. Один человек выбрался из помещения самостоятельно, двум другим пришлось оказывать помощь. Одного из работников не удалось спасти.

Руководство завода расследует, что стало причиной взрыва.

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Завод в Скаржиско-Каменной, где произошел инцидент, производит оружие и боеприпасы.

Что предшествовало:

  • В начале мая в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку Катовице произошел крупный пожар в автопарке, был и ряд менее известных случаев.
  • Впоследствии в стране объявили о задержании девяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.
  • Польские власти усилили меры безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясёнка, который стал главным транзитным узлом для поставки иностранной военной помощи Украине, из-за беспокойства относительно диверсионных операций со стороны России.

Темы: Польшачрезвычайное происшествие
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