На оружейном заводе в Польше произошел мощный взрыв: погиб человек

На оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, в результате погиб 59-летний сотрудник. На месте происшествия работает пожарная бригада, а также приземлился вертолет Воздушной службы спасения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Сообщается, что взрыв произошел в центре ракетного топлива, после него возник пожар. По предварительным данным, есть один пострадавший и погибший.

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"У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад", - подтвердила в интервью RMF FM руководительница завода Эльжбета Шренявская.

До взрыва внутри центра находились три человека. Один человек выбрался из помещения самостоятельно, двум другим пришлось оказывать помощь. Одного из работников не удалось спасти.

Руководство завода расследует, что стало причиной взрыва.

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Завод в Скаржиско-Каменной, где произошел инцидент, производит оружие и боеприпасы.

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