Перед самітом миру у Швейцарії зафіксували збільшення кібератак

Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня.

Джерело: "Європейська правда", Reuters

Деталі: Голова Федеральної ради (уряду) Швейцарії Віола Амгерд на пресконференції заявила, що останніми тижнями почастішали кібератаки. Водночас у російських ЗМІ з'явились нападки щодо самої урядовиці.

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Втім, зазначила вона, Швейцарія не викликатиме посла РФ.

"Я так і хотіла, тому що дезінформаційна кампанія настільки сильна, кожен може побачити, що мало що в ній відображає реальність", – пояснила Амгерд.

Зі свого боку міністр закордонних справ Іньяціо Кассіс заявив, що існує явна "зацікавленість" у зриві конференції, але уникнув відповіді, хто стоїть за атаками, коли його запитали, чи причетна до них Росія.

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За словами глави МЗС, на саміті обговорюватимуться питання, що викликають міжнародне занепокоєння, такі як необхідність ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства, а також гуманітарні питання, такі як обмін військовополоненими.

Швейцарські посадовці заявили, що Туреччина та Індія візьмуть участь у саміті, хоча поки не ясно, на якому рівні. Залишається незрозумілим, чи братимуть у ньому участь Бразилія та ПАР.

Кассіс зауважив, що саміт має завершитися прийняттям підсумкової декларації, яку "в ідеалі" мають підтримати одноголосно. Вона також має на меті визначити, яким буде наступний крок у мирному процесі.

Відповідаючи на запитання, хто може після Швейцарії приймати саміт, він сказав, що не може надати деталей, але зазначив, що зараз докладаються зусилля для того, щоб знайти когось "за межами західної частини світу".

На думку дипломата, це могло б сприяти залученню до процесу Глобального Півдня та арабських країн.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що західні партнери Києва здивовані зміною позиції України, яка пішла на поступки щодо рішення на майбутньому Саміті миру у Швейцарії.

Водночас у МЗС заперечили поступки інтересами України у проєкті рішення Саміту миру, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.

Детальніше читайте у статті: Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути