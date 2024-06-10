Перед саммитом мира в Швейцарии зафиксировали увеличение кибератак

Швейцария зафиксировала увеличение количества кибератак и дезинформации накануне Саммита мира, который состоится 15-16 июня.

Источник: "Европейская правда", Reuters

Детали: Председатель Федерального совета (правительства) Швейцарии Виола Амхерд на пресс-конференции заявила, что в последние недели участились кибератаки. В то же время в российских СМИ появились нападки в отношении самой чиновницы.

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Впрочем, отметила она, Швейцария не будет вызывать посла РФ.

"Я так и хотела, потому что дезинформационная кампания настолько сильна, каждый может увидеть, что мало что в ней отражает реальность", – пояснила Амхерд.

В свою очередь министр иностранных дел Иньяцио Кассис заявил, что существует явная "заинтересованность" в срыве конференции, но ушел от ответа, кто стоит за атаками, когда его спросили, причастна ли к ним Россия.

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По словам главы МИД, на саммите будут обсуждаться вопросы, вызывающие международное беспокойство, такие как необходимость ядерной и продовольственной безопасности, свобода судоходства, а также гуманитарные вопросы, такие как обмен военнопленными.

Швейцарские чиновники заявили, что Турция и Индия примут участие в саммите, хотя пока не ясно, на каком уровне. Остается непонятным, будут ли принимать в нем участие Бразилия и ЮАР.

Кассис отметил, что саммит должен завершиться принятием итоговой декларации, которую "в идеале" должны поддержать единогласно. Она также имеет целью определить, каким будет следующий шаг в мирном процессе.

Отвечая на вопрос, кто может после Швейцарии принимать саммит, он сказал, что не может предоставить деталей, но отметил, что сейчас прилагаются усилия для того, чтобы найти кого-то "за пределами западной части мира".

По мнению дипломата, это могло бы способствовать привлечению к процессу Глобального Юга и арабских стран.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что западные партнеры Киева удивлены изменением позиции Украины, которая пошла на уступки относительно решения на предстоящем Саммите мира в Швейцарии.

В то же время в МИД опровергли уступки интересами Украины в проекте решения Саммита мира, который состоится на следующей неделе в Швейцарии.

Подробнее читайте в статье Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать