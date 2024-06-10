В туристических районах Прикарпатья усиленно работают пограничники – в ГПСУ объяснили почему

Пограничники усиленно работают в туристических районах Франковщины и Буковины на основании приказов комендантов этих областей о дополнительных ограничительных мерах, связанных с военным положением.

Источник: помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев в комментарии "Украинской правде"

Детали: В июне местные СМИ сообщили, что в туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской областей усиленно работают пограничники.

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В частности речь шла о том, что на железнодорожных станциях таких как Ворохта, Татаров и Вороненко в Ивано-Франковской области, куда прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины, пограничники активно проверяют документы у граждан и "активно ищут уклонистов".

Как объясняли в самой ГПСУ, это связано с тем, что многие правонарушители "маскируются под туристов, и под намерением посетить туристические места, пытаются незаконно пересечь границу".

"Украинская правда" поинтересовалась, на основании чего усилились эти контролирующие меры. Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев пояснил, что его коллеги руководствуются приказом коменданта Ивано-Франковской области и города Ивано-Франковск от апреля 2024 года о введении дополнительных мер особого режима, который предусматривает определенные ограничения, в том числе и в передвижении.

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Он добавил, что этот приказ - временный, однако временные рамки окончания его действия пока не определены.

Пограничники совместно с представителями ТЦК и СП и полицейскими патрулируют в частности железнодорожные вокзалы, и проверяют документы у граждан. На запрос правоохранителей гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность, мужчинам обязательно иметь при себе военно-учетный документ (для ГПСУ данные приложения "Резерв+" не являются военно-учетным документом -ред).

Заруднев напомнил также о спецрежиме, введенном правительством в декабре 2023 года, который требует обязательного разрешения от ГПСУ на пребывание в пограничной полосе шириной 5 километров от линии государственной границы.

Пресс-офицер добавил, что продолжается кампания информирования об особенностях действия этого спецрежима (все граждане должны получить разрешение, чтобы въезжать, находиться и проводить работы в пределах 5-километровой пограничной полосы, в соответствующем органе ГПСУ (пограничный отряд соответствующего региона -ред.), но с июня пограничники уже начали взимать штрафы за его нарушение.