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Блінкен здійснює візит на Близький Схід, щоб зупинити бойові дії в Газі

Андрій Синявський, Євген КізіловПонеділок, 10 червня 2024, 17:25
Блінкен здійснює візит на Близький Схід, щоб зупинити бойові дії в Газі
ентоні блінкен. фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок прибув з візитом на Близький Схід з метою домогтися припинення вогню в Газі. З такою ініціативою минулого місяця виступив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Виступаючи після зустрічі з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі в Каїрі під час першої зупинки свого візиту, Блінкен сказав, що терористичне угруповання ХАМАС є єдиною стороною, яка ще не погодилася на пропозицію Байдена про припинення вогню, яку, за словами Вашингтона, Ізраїль вже прийняв.

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"Моє послання до урядів у всьому регіоні, до людей в усьому регіоні: якщо ви хочете припинення вогню, натисніть на ХАМАС, щоб він погодився", – сказав Блінкен журналістам перед відльотом з Єгипту до Ізраїлю, де він мав зустрітися з прем'єром Біньяміном Нетаньягу.

Наразі Ізраїль продовжує наступальні операції в центральній і південній частинах Гази. За словами очільника уряду Єврейської держави, Ізраїль прагне до повної перемоги.

"У чому полягає основна суперечка? Це вимога ХАМАС... щоб ми взяли на себе зобов'язання припинити війну, не досягнувши наших цілей щодо ліквідації ХАМАС... Я не готовий до цього", – зазначив Нетаньягу.

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Раніше Байден оголосив про план для перемир’я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС, і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Це сталося на тлі того, як Ізраїль став зазнавати все більше критики через стратегію війні в Газі, що призвела до тисяч жертв серед цивільних палестинців.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху, і який Тель-Авів проігнорував. 

Водночас Європейський Союз заявив про підтримку оголошеного президентом США Джо Байденом плану припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

Теми: СШАІзраїльПалестина
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