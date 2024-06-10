Блинкен совершает визит на Ближний Восток, чтобы остановить боевые действия в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник прибыл с визитом на Ближний Восток с целью добиться прекращения огня в Газе. С такой инициативой в прошлом месяце выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Выступая после встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире во время первой остановки своего визита, Блинкен сказал, что террористическая группировка ХАМАС является единственной стороной, которая еще не согласилась на предложение Байдена о прекращении огня, которое, по словам Вашингтона, Израиль уже принял.

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"Мое послание к правительствам во всем регионе, к людям во всем регионе: если вы хотите прекращения огня, надавите на ХАМАС, чтобы он согласился", – сказал Блинкен журналистам перед отлетом из Египта в Израиль, где он должен был встретиться с премьером Биньямином Нетаньяху.

Сейчас Израиль продолжает наступательные операции в центральной и южной частях Газы. По словам главы правительства Еврейского государства, Израиль стремится к полной победе.

"В чем заключается основной спор? Это требование ХАМАС... чтобы мы взяли на себя обязательства прекратить войну, не достигнув наших целей по ликвидации ХАМАС... Я не готов к этому", – отметил Нетаньяху.

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Ранее Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газы из трёх этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Это произошло на фоне того, как Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.

Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.

В то же время Европейский Союз заявил о поддержке объявленного президентом США Джо Байденом плана прекращения огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.