Напад пенсіонерів на волонтерку в Києві: суд обрав запобіжний горе-залицяльнику

Підозрюваний у хуліганстві 70-річний киянин, який був учасником конфлікту з волонтеркою в столиці, перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За клопотанням слідчого, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури, 70-річному підозрюваному в хуліганстві суд обрав запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту строком на 60 діб. Чоловік має перебувати вдома з 22 години вечора до 6 ранку.

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Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки з його слів мешкає один і має виходити з дому у магазин.

У суді він наполягав, що до дівчини силу не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля і взагалі жінок не б’є.

Що передувало: У вищевказаній справі Оболонський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 73-річному чоловікові.

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