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Напад пенсіонерів на волонтерку в Києві: суд обрав запобіжний горе-залицяльнику

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 червня 2024, 17:48
Напад пенсіонерів на волонтерку в Києві: суд обрав запобіжний горе-залицяльнику
скриншот

Підозрюваний у хуліганстві 70-річний киянин, який був учасником конфлікту з волонтеркою в столиці, перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За клопотанням слідчого, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури, 70-річному підозрюваному в хуліганстві суд обрав запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту строком на 60 діб. Чоловік має перебувати вдома з 22 години вечора до 6 ранку.

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Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки з його слів мешкає один і має виходити з дому у магазин.

У суді він наполягав, що до дівчини силу не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля і взагалі жінок не б’є.

Що передувало: У вищевказаній справі Оболонський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 73-річному чоловікові.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 2 червня у 70-річного підозрюваного був день народження, тож він разом з 73-річним знайомим, з яким вони торгують на ринку, відзначили цю подію алкоголем та ввечері повертались додому.
  • На виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській підозрюваний, з його слів, вирішив зробити дівчині кілька компліментів, втім вона його залицянь не оцінила. Не бажаючи спілкування, вона відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати дівчину, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.
  • Далі підозрюваний кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс. Все це відбулося після того, як його спільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.
  • Обох хуліганів наразі затримано. 

Теми: ХуліганствоКиївпрокуратурасуд
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