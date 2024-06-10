Нападение пенсионеров на девушку-волонтера в Киеве: суд избрал меру пресечения горе-ухажеру
Подозреваемый в хулиганстве 70-летний киевлянин, который был участником конфликта с девушкой-волонтером в столице, будет находиться под ночным домашним арестом.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: По ходатайству следователя, согласованному прокурором Оболонской окружной прокуратуры, 70-летнему подозреваемому в хулиганстве суд избрал меру пресечения в виде ничего домашнего ареста сроком на 60 суток. Мужчина должен находиться дома с 22 часов вечера до 6 утра.
Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку с его слов живет один и должен выходить из дома в магазин.
В суде он настаивал, что к девушке силу не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля и вообще женщин не бьет.
Что предшествовало: В вышеуказанном деле Оболонский райсуд Киева назначил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 73-летнему мужчине.
Предыстория:
- 2 июня у 70-летнего подозреваемого был день рождения, вместе с 73-летним знакомым, с которым они торгуют на рынке, они отметили это событие алкоголем и вечером возвращались домой.
- На выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской подозреваемый, по его словам, решил сделать девушке несколько комплиментов, впрочем она его ухаживаний не оценила. Не желая общения, она ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять девушку, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон.
- Далее подозреваемый несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Все это произошло после того, как его сообщник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.
- Оба хулигана в настоящее время задержаны.