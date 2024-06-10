Нападение пенсионеров на девушку-волонтера в Киеве: суд избрал меру пресечения горе-ухажеру

Подозреваемый в хулиганстве 70-летний киевлянин, который был участником конфликта с девушкой-волонтером в столице, будет находиться под ночным домашним арестом.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По ходатайству следователя, согласованному прокурором Оболонской окружной прокуратуры, 70-летнему подозреваемому в хулиганстве суд избрал меру пресечения в виде ничего домашнего ареста сроком на 60 суток. Мужчина должен находиться дома с 22 часов вечера до 6 утра.

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Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку с его слов живет один и должен выходить из дома в магазин.

В суде он настаивал, что к девушке силу не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля и вообще женщин не бьет.

Что предшествовало: В вышеуказанном деле Оболонский райсуд Киева назначил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 73-летнему мужчине.

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