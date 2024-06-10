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У частині областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Тетяна ОлійникПонеділок, 10 червня 2024, 18:47

Увечері 10 червня в частині областей України оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 18:27 Повітряні сили оголосили загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

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О 18:29 повідомили про швидкісну ціль з Чорного моря у напрямку Одещини.

О 18:32 попередили про швидкісну ціль у напрямку Очакова Миколаївської області.

О 18:45 ракетну небезпеку оголосили в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Черкаській та Вінницькій області.

ВІДЕО ДНЯ

О 19:07 повідомили про відбій тривоги для південних областей.

О 20:00 оголосили відбій загрози для Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

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