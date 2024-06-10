В части областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Вечером 10 июня в части областей Украины объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:27 Воздушные силы объявили угрозу применения баллистического вооружения из Крыма.

Реклама:

В 18:29 сообщили о скоростной цели с Черного моря в направлении Одесщины.

В 18:32 предупредили о скоростной цели в направлении Очакова Николаевской области.

В 18.45 ракетную опасность объявили в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Черкасской и Винницкой области.

ВИДЕО ДНЯ

В 19:07 сообщили об отбое тревоги для южных областей.

В 20.00 объявили отбой угрозы для Сумской, Полтавской и Черниговской областей.