За травень в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців – Костенко

За травень 2024 року в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців.

Джерело: секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко (парламентська фракція "Голос") у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Травень 2024 року був найпродуктивнішим у плані мобілізації, напевно, з початку 2023 року. За цей травень вдалося мобілізувати більше людей, ніж за останні кілька місяців у цілому".

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Деталі: На думку Костенка, серед факторів, які вплинули на посилення мобілізації, – набрання чинності оновленого закону про мобілізацію, а також свідомість громадян.

"Закон про мобілізацію почав працювати 18 травня. Люди оновлювали дані і йшли в армію. Ще один чинник – свідомість громадян, які побачили, що треба йти і захищати країну. Я також думаю, що багато людей, які хотіли мобілізуватися в період, коли закон напрацьовувався, чекали, які будуть умови, а в травні вступили до війська", – вважає він.

Водночас секретар оборонного парламентського комітету висловив думку, що дію нового мобілізаційного закону можна буде побачити безпосередньо в армії вже через кілька місяців.

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