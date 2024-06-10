За май в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев – Костенко

За май 2024 года в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев.

Источник: секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (парламентская фракция "Голос") в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Май 2024 был самым продуктивным в плане мобилизации, наверное, с начала 2023 года. За этот май удалось мобилизовать больше людей, чем за последние несколько месяцев в целом".

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Детали: По мнению Костенко, среди факторов, повлиявших на усиление мобилизации, – вступление в силу обновленного закона о мобилизации, а также сознание граждан.

"Закон о мобилизации начал работать 18 мая. Люди обновляли данные и уходили в армию. Еще один фактор – сознание граждан, увидевших, что нужно идти и защищать страну. Я также думаю, что многие люди, которые хотели мобилизоваться в период, когда закон нарабатывался, ждали, какие будут условия, а в мае вступили в армию", – считает он.

В то же время, секретарь оборонного парламентского комитета выразил мнение, что действие нового мобилизационного закона можно будет увидеть непосредственно в армии уже через несколько месяцев.

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