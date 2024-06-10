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Чеський лідер заявив, що ЄС збереже свої цінності після євровиборів

Андрій Синявський, Євген КізіловПонеділок, 10 червня 2024, 19:10
Чеський лідер заявив, що ЄС збереже свої цінності після євровиборів
Петр Павел. фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел вважає, що попри більшість правих у Європарламенті після цих виборів Євросоюз все одно буде орієнтуватися на безпеку та демократію.

Джерело: заявив Павел у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

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Деталі: За його словами, не можна не ігнорувати зростання підтримки "екстремістів" у ЄС. Тому він закликав взяти до уваги ці голоси й подумати, чому це відбувається.

"Втім, я вважаю, що основна ціннісна орієнтація Євросоюзу на безпеку чи демократію не зміниться після цих виборів", – зазначив Павел.

Він привітав обраних до Європарламенту депутатів та подякував усім виборцям, які прийшли на вибори, вказавши, що явка склала 36%, що є найвищим показником з моменту вступу Чехії до ЄС.

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"Попри це, ми все ще перебуваємо в хвості середнього показника явки в межах Євросоюзу", – зауважив Павел.

Нагадаємо, що партія колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша виявилась переможцем виборів до Європарламенту у країні, отримавши понад 26% голосів.

Загалом 10 із 14 чеських євродепутатів, які вже є у Європарламенті, змогли переобратися.

В цілому ж результат ультраправих на виборах Європарламенту виявився нижчим за прогнози.

Про останні вибори до Європарламенту читайте у статті Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними

Дивіться також пояснення "ЄП" про головні результати євровиборів для ЄС і України.

Теми: ЧехіяЄвропарламентвибори
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