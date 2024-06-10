Чешский лидер заявил, что ЕС сохранит свои ценности после евровыборов

Президент Чехии Петр Павел считает, что несмотря на большинство правых в Европарламенте после этих выборов, Евросоюз все равно будет ориентироваться на безопасность и демократию.

Источник: заявил Павел в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, нельзя не игнорировать рост поддержки "экстремистов" в ЕС. Поэтому он призвал принять во внимание эти голоса и подумать, почему это происходит.

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"Впрочем, я считаю, что основная ценностная ориентация Евросоюза на безопасность или демократию не изменится после этих выборов", – отметил Павел.

Он поздравил избранных в Европарламент депутатов и поблагодарил всех избирателей, которые пришли на выборы, указав, что явка составила 36%, что является самым высоким показателем с момента вступления Чехии в ЕС.

"Несмотря на это, мы все еще находимся в хвосте среднего показателя явки в пределах Евросоюза", – отметил Павел.

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Напомним, что партия бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша оказалась победителем выборов в Европарламент в стране, получив более 26% голосов.

В общем 10 из 14 чешских евродепутатов, которые уже есть в Европарламенте, смогли переизбраться.

В целом результат ультраправых на выборах Европарламента оказался ниже прогнозов.

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