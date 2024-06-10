На фронті загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
Понеділок, 10 червня 2024, 19:50
На фронті загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський.
Джерело: джерела УП в батальйоні ОУН
Деталі: Відомо, що Коханівський загинув в окопі. Про дату поховання інформації немає.
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Довідково:
Коханівський воював на сході України з 2014 року, був командиром "Добровольчого руху ОУН".
У 2016 році Коханівський та його громадська організація ініціювали регулярні масові акції прямої дії щодо московських фінансових установ: "Сбербанку Росії" та "Альфабанку".