На фронті загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський

На фронті загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський.

Джерело: джерела УП в батальйоні ОУН

Деталі: Відомо, що Коханівський загинув в окопі. Про дату поховання інформації немає.

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Довідково:

Коханівський воював на сході України з 2014 року, був командиром "Добровольчого руху ОУН".

У 2016 році Коханівський та його громадська організація ініціювали регулярні масові акції прямої дії щодо московських фінансових установ: "Сбербанку Росії" та "Альфабанку".