На фронте погиб командир батальона ОУН Николай Кохановский

На фронте погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский.

Источник: источники УП в батальоне ОУН

Детали: Известно, что Кохановский погиб в окопе. О дате захоронения неизвестно.

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Справка:

Коханивский воевал на востоке Украины с 2014 года, был командиром "Добровольческого движения ОУН".

В 2016 году Кохановский и его общественная организация инициировали регулярные массовые акции прямого действия в отношении московских финансовых учреждений: "Сбербанк России" и "Альфабанк".