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У Польщі поки не бачать іноземного сліду у вибуху на збройовому заводі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 10 червня 2024, 21:44
У Польщі поки не бачать іноземного сліду у вибуху на збройовому заводі
Польський прем’єр-міністр Дональд Туск. ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ DONALD TUSK

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що наразі немає доказів причетності "зовнішніх сил" до вибуху на збройовому заводі Mesko, внаслідок якого загинула одна людина.

Джерело: "Європейська правда", Wirtualna Polska

Деталі: Після виїзного засідання уряду Польщі в Білостоку, що неподалік кордону з Білоруссю, Туск згадав про вибух на заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві на півдні Польщі.

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"Зі зрозумілих причин ми дуже пильно й чутливо реагуємо на всі подібні ситуації. Наразі немає підстав припускати, що за цією драматичною подією стоїть якась зовнішня сила", – запевнив польський прем’єр.

За даними польського збройового концерну PGZ, якому належить завод, пожежа там спалахнула близько 10-ої ранку в понеділок. У результаті 59-річний працівник загинув, ще один – перебуває в лікарні.

"На рівні PGZ створено комісію для розслідування обставин інциденту, зокрема аналіз обставин, що призвели до нього, а також перевірку чинних процедур і можливих рекомендацій щодо їх зміни з метою забезпечення максимальної безпеки на роботі", – сказали в концерні.

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Як нагадує Wirtualna Polska, це не перший нещасний випадок на заводі Mesko. У 2021 році там стались два вибухи, в результаті яких загинули дві 40-річні жінки.

Завод у Скаржисько-Каменній, де стався інцидент, виробляє зброю та боєприпаси, зокрема й для України.

Нагадаємо, на початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.

Згодом в країні оголосили про затримання 9 осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.

Теми: Польщавибух
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