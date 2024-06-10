В Польше пока не видят иностранного следа во взрыве на оружейном заводе

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что пока нет доказательств причастности "внешних сил" к взрыву на оружейном заводе Mesko, в результате которого погиб один человек.

Источник: "Европейская правда", Wirtualna Polska

Детали: После выездного заседания правительства Польши в Белостоке, недалеко от границы с Беларусью, Туск вспомнил о взрыве на заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юге Польши.

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"По понятным причинам мы очень пристально и чутко реагируем на все подобные ситуации. Пока нет оснований предполагать, что за этим драматическим событием стоит какая-то внешняя сила", – заверил польский премьер.

По данным польского оружейного концерна PGZ, которому принадлежит завод, пожар там вспыхнул около 10 утра в понедельник. В результате 59-летний работник погиб, еще один – находится в больнице.

"На уровне PGZ создана комиссия для расследования обстоятельств инцидента, в том числе анализ обстоятельств, приведших к нему, а также проверку действующих процедур и возможных рекомендаций по их изменению с целью обеспечения максимальной безопасности на работе", – сказали в концерне.

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Как напоминает Wirtualna Polska, это не первый несчастный случай на заводе Mesko. В 2021 году там произошли два взрыва, в результате которых погибли две 40-летние женщины.

Завод в Скаржиско-Каменной, где произошел инцидент, производит оружие и боеприпасы, в том числе и для Украины.

Напомним, в начале мая в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку Катовице произошел крупный пожар в автопарке, был и ряд менее известных случаев.

Впоследствии в стране объявили о задержании девяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.