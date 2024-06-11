В Україні запрацював перший спільний проєкт Укроборонпрому і Rheinmetall

В Україні запрацював перший проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall – цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

Джерело: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram

Пряма мова: "Перший пішов. В Україні запрацював спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall – цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший реалізований проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного гіганта.

Реклама:

Прямо зараз це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову. В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки".

Деталі: Камишін зазначив, що відкриття цеху підтримає також українську економіку. В цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом колег з Німеччини.

"Податки сплачуються в Україні. І ми отримуємо нові технології", – додав він.