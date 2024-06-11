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В Украине заработал первый совместный проект Укроборонпрома и Rheinmetall

Катерина ТищенкоВторник, 11 июня 2024, 00:52
В Украине заработал первый совместный проект Укроборонпрома и Rheinmetall
фото из Telegram Камышина

В Украине заработал первый проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall – цех по ремонту и производству бронетехники.

Источник: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram

Прямая речь: "Первый пошел. В Украине заработала совместная производственная площадка Укроборонпрома и Rheinmetall – цех по ремонту и производству бронетехники. Это первый реализованный проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного гиганта.

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Прямо сейчас это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и, соответственно, быстрее возвращать ее на передовую. В перспективе здесь будут производиться новые образцы бронированной техники".

Детали: Камышин отметил, что открытие цеха поддержит также украинскую экономику. В цехе работают украинские специалисты под техническим наблюдением коллег из Германии.

"Налоги уплачиваются в Украине. И мы получаем новые технологии", – добавил он.

Темы: Германияоружие
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