У ТЦК Харківщини прокоментували відео з побиттям чоловіка: Були змушені захищатися

У місті Мерефа на Харківщині стався конфлікт між працівником ТЦК та цивільними чоловіком та жінкою.

Джерело: соцмережі, Харківський обласний ТЦК та СП

Деталі: Місцеві телеграм-канали поширили відео з міста Мерефа, на якому видно, що чоловік у військовій формі б’є цивільного чоловіка, а жінка намагається за нього вступитись, однак чоловік у формі штовхає її на землю. Згодом на землі також видно двох чоловіків у цивільному.

Реклама:

Інцидент із ТЦК у місті Мерефа на Харківщині. Відео з телеграм-каналу "Харьков Life" pic.twitter.com/JYWW5GSpg1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 10, 2024

У Харківському обласному ТЦК та СП назвали поширене відео маніпуляцією й перекручуванням інформації. Там стверджують, що цивільні завдали представникам ТЦК ударів, а ті були змушені захищатися.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Інцидент стався сьогодні, 10 червня, під час оповіщення громадян у місті Мерефа Харківської області. Військовослужбовці запропонували громадянину пред’явити військово-облікові документи, отримали відмову у грубій формі та запропонували дочекатись співробітників Національної поліції для подальшого з’ясування.

Після цього підійшли ще декілька громадян, можливо родичі громадянина, який відмовився називатись та надавати будь-які документи. Вони накинулись з брутальної лайкою на військовослужбовців, ображали їх гідність та завдали декількох ударів, у тому числі застосовуючи предмет, схожий на палицю. Один з військовослужбовців отримав ушкодження…

Попередньо встановлено, що військовослужбовці, на яких було здійснено напад, намагалися спершу уникнути конфлікту, а потім були змушені захищатися. Саме ця частина конфлікту зафіксована на оприлюднених відео. Фрагменти відео щодо ситуації, зазначеної вище, відсутні".

Більше деталей: За фактом інциденту призначено службову перевірку, розпочато досудове розслідування органами Національної поліції. У ТЦК запевнили, що командування надає повне сприяння роботі правоохоронних органів.

Крім того, за фактом нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю під час виконання службових обов’язків розпочато кримінальне провадження.