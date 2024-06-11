В ТЦК Харьковщины прокомментировали видео с избиением мужчины: Были вынуждены защищаться

В городе Мерефа на Харьковщине произошел конфликт между работником ТЦК и гражданскими мужчиной и женщиной.

Источник: соцсети, Харьковский областной ТЦК и СП

Детали: Местные телеграмм-каналы распространили видео из города Мерефа, на котором видно, что мужчина в военной форме бьет гражданского мужчину, а женщина пытается за него вступиться, однако мужчина в форме толкает ее на землю. Впоследствии на земле также видно двух мужчин в гражданском.

Реклама:

Інцидент із ТЦК у місті Мерефа на Харківщині. Відео з телеграм-каналу "Харьков Life" pic.twitter.com/JYWW5GSpg1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 10, 2024

В Харьковском областном ТЦК и СП назвали распространенное видео манипуляцией и искажением информации. Там утверждают, что гражданские нанесли представителям ТЦК удары, а те были вынуждены защищаться.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Инцидент произошел сегодня, 10 июня, во время оповещения граждан в городе Мерефа Харьковской области. Военнослужащие предложили гражданину предъявить военно-учетные документы, получили отказ в грубой форме и предложили дождаться сотрудников Национальной полиции для дальнейшего выяснения.

После этого подошли еще несколько граждан, возможно родственники гражданина, который отказался называться и предоставлять какие-либо документы. Они набросились с грубой бранью на военнослужащих, оскорбляли их достоинство и нанесли несколько ударов, в том числе применяя предмет, похожий на палку. Один из военнослужащих получил повреждения...

Предварительно установлено, что военнослужащие, на которых было совершено нападение, пытались сначала избежать конфликта, а затем были вынуждены защищаться. Именно эта часть конфликта зафиксирована на обнародованных видео. Фрагменты видео по ситуации, указанной выше, отсутствуют".

Больше деталей: По факту инцидента назначена служебная проверка, начато досудебное расследование органами Национальной полиции. В ТЦК заверили, что командование оказывает полное содействие работе правоохранительных органов.

Кроме того, по факту нанесения телесных повреждений военнослужащему при исполнении служебных обязанностей начато уголовное производство.