Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази

Рада Безпеки ООН підтримала план США щодо припинення вогню між Ізраїлем та Сектором Гази.

Джерело: ВВС, Байден у соцмережі Х

Деталі: Проголосований план встановлює умови для "повного і всеосяжного припинення вогню", звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, повернення останків загиблих заручників і обміну палестинськими ув'язненими.

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За резолюцію проголосували 14 з 15 членів Ради Безпеки, включаючи США. Росія утрималася.

У резолюції зазначається, що Ізраїль прийняв пропозицію про припинення вогню, і міститься заклик до ХАМАСу також погодитися на неї.

План складається з трьох етапів, які мають завершитися масштабним планом реконструкції Гази, яка була значною мірою зруйнована під час конфлікту.

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Перша фаза плану стосується обміну заручниками та ув'язненими, а також короткострокового припинення вогню.

Друга фаза передбачає "остаточне припинення бойових дій", а також повне виведення ізраїльських військ з Гази, згідно з текстом американського проекту резолюції.

Третій етап зосереджений на довгостроковій перспективі анклаву і має покласти початок багаторічному плану відновлення Гази.

Резолюція, ухвалена в понеділок, з'явилася через кілька тижнів після того, як президент США Джо Байден заявив, що ізраїльтяни погодилися на трифазний план, який призведе до постійного припинення вогню в Газі.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху публічно розкритикував окремі положення резолюції і неодноразово заявляв, що планує продовжувати військові операції доти, доки ХАМАС не буде знищений.

Президент США Джо Байден у соцмережі X прокоментував прийняття резолюції.

Дослівно Байден: "Рада Безпеки ООН щойно ухвалила нашу резолюцію, в якій закликала ХАМАС прийняти угоду про припинення вогню та звільнення заручників. ХАМАС заявляє, що хоче припинення вогню. Ця угода є можливістю довести, що вони мають це на увазі".

Що передувало: 25 березня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію із закликом до припинення вогню. Хоча США раніше накладали вето на подібні заходи, вони не наклали вето на березневу резолюцію. Нетаньяху заявив тоді, що США "відмовилися" від своєї попередньої позиції, яка пов'язувала припинення вогню зі звільненням заручників.