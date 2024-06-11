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Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы

Катерина ТищенкоВторник, 11 июня 2024, 02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
флаг ООН, фото Getty Images

Совет Безопасности ООН поддержал план США по прекращению огня между Израилем и Сектором Газы.

Источник: ВВС, Байден в соцсети Х

Детали: Проголосованный план устанавливает условия для "полного и всеобъемлющего прекращения огня", освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом, возвращения останков погибших заложников и обмена палестинскими заключенными.

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За резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности, включая США. Россия воздержалась.

В резолюции отмечается, что Израиль принял предложение о прекращении огня, и содержится призыв к ХАМАСу также согласиться на него.

План состоит из трех этапов, которые должны завершиться масштабным планом реконструкции Газы, которая была в значительной степени разрушена во время конфликта.

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Первая фаза плана касается обмена заложниками и заключенными, а также краткосрочного прекращения огня.

Вторая фаза предусматривает "окончательное прекращение боевых действий", а также полный вывод израильских войск из Газы, согласно тексту американского проекта резолюции.

Третий этап сосредоточен на долгосрочной перспективе анклава и должен положить начало многолетнему плану восстановления Газы.

Резолюция, принятая в понедельник, появилась через несколько недель после того, как президент США Джо Байден заявил, что израильтяне согласились на трехфазный план, который приведет к постоянному прекращению огня в Газе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху публично раскритиковал отдельные положения резолюции и неоднократно заявлял, что планирует продолжать военные операции до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Президент США Джо Байден в соцсети X прокомментировал принятие резолюции.

Дословно Байден: "Совет Безопасности ООН только что принял нашу резолюцию, в которой призвал ХАМАС принять соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. ХАМАС заявляет, что хочет прекращения огня. Это соглашение является возможностью доказать, что они имеют это в виду".

Что предшествовало: 25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня. Хотя США ранее накладывали вето на подобные меры, они не наложили вето на мартовскую резолюцию. Нетаньяху заявил тогда, что США "отказались" от своей предыдущей позиции, которая связывала прекращение огня с освобождением заложников.

Темы: ООНСШАИзраильСектор Газа
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