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Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою

Катерина ТищенкоВівторок, 11 червня 2024, 02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
Роб Бауер у Києві в березні 2024 року, фото Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у понеділок обговорив із головою військового комітету НАТО Робом Бауером ситуацію на полі бою та потреби українського війська.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні під час розмови із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби нашого війська.

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Щойно, повернувшись з району бойових дій, я особисто оцінив обстановку на різних напрямках та спілкувався з командирами бригад на місцях.

Важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами".

Деталі: Сирський подякував НАТО за підтримку та зазначив, що розраховує на подальше розширення співпраці задля світової безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії західною зброєю без обмеження дальності, аби ефективно обороняти себе.

Він також розповів, що лідери країн Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вашингтоні зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних із Україною, але вони не стосуватимуться її членства в НАТО і можливих графіків вступу.

 

Теми: СирськийНАТОвійна
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