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Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя

Катерина ТищенкоВторник, 11 июня 2024, 02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
Роб Бауэр в Киеве в марте 2024 года, фото Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник обсудил с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром ситуацию на поле боя и потребности украинской армии.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь: "Сегодня во время разговора с председателем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром подробно обсудили ситуацию на поле боя и потребности нашей армии.

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Только что, вернувшись из района боевых действий, я лично оценил обстановку на разных направлениях и общался с командирами бригад на местах.

Важно иметь общее видение ситуации с нашими партнерами".

Детали: Сырский поблагодарил НАТО за поддержку и отметил, что рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества для мировой безопасности.

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Что предшествовало: Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России западным оружием без ограничения дальности, чтобы эффективно оборонять себя.

Он также рассказал, что лидеры стран Североатлантического Альянса на саммите в Вашингтоне сосредоточатся на трех ключевых вопросах, связанных с Украиной, но они не будут касаться ее членства в НАТО и возможных графиков вступления.

Темы: СырскийНАТОвойна
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