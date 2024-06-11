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США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Катерина ТищенкоВівторок, 11 червня 2024, 05:04
США зняли заборону на постачання зброї Азову
фото: Азов

Адміністрація президента США Джо Байдена зняла заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. 

Джерело: The Washington Post із посиланням на Державний департамент США

Дослівно Держдеп: "Після ретельного вивчення 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США".

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Деталі: Держдеп мав на увазі "Закон Ліхі", який забороняє надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, які, за наявними даними, скоїли серйозні порушення прав людини. Він названий на честь колишнього сенатора Патріка Ліхі, який написав цей закон.

Державний департамент не знайшов "жодних доказів" таких порушень, йдеться в заяві.

Представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли було знято заборону і чи вже надійшла американська зброя до "Азову".

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Тепер бригада "Азов", колись добровольче формування, яке у 2015 році увійшло до складу Національної гвардії України, матиме доступ до такої ж військової допомоги від США, як і будь-який інший підрозділ.

Видання зазначає, що близько десяти років тому "Азову" заборонили використовувати американську зброю, оскільки американські чиновники вирішили, що деякі з його засновників нібито сповідують расистські, ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди, а співробітники ООН з прав людини звинуватили групу в порушеннях гуманітарного права.

Читайте також колонку командира бригади "Азов" Дениса Прокопенка: Чому "Азов" досі не отримує західну зброю? 

Теми: Азов США
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