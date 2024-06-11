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США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Катерина ТищенкоВторник, 11 июня 2024, 05:04
США сняли запрет на поставку оружия Азову
фото: Азов

Администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Источник: The Washington Post со ссылкой на Государственный департамент США

Дословно Госдеп: "После тщательного изучения 12-я бригада специального назначения "Азов" прошла проверку Лихи, проведенную Государственным департаментом США".

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Детали: Госдеп имел в виду "Закон Лихи", который запрещает предоставление американской военной помощи иностранным подразделениям, которые, по имеющимся данным, совершили серьезные нарушения прав человека. Он назван в честь бывшего сенатора Патрика Лихи, который написал этот закон.

Государственный департамент не нашел "никаких доказательств" таких нарушений, говорится в заявлении.

Представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда был снят запрет и поступило ли уже американское оружие в "Азов".

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Теперь бригада "Азов", некогда добровольческое формирование, которое в 2015 году вошло в состав Национальной гвардии Украины, будет иметь доступ к такой же военной помощи от США, как и любое другое подразделение.

Издание отмечает, что около десяти лет назад "Азову" запретили использовать американское оружие, поскольку американские чиновники решили, что некоторые из его основателей якобы исповедуют расистские, ксенофобские и ультранационалистические взгляды, а сотрудники ООН по правам человека обвинили группу в нарушениях гуманитарного права.

Читайте также колонку командира бригады "Азов" Дениса Прокопенко: Почему "Азов" до сих пор не получает западное оружие?

Темы: АзовСША
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