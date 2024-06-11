Мінус літак і 1 100 окупантів − Генштаб обновив втрати Росії

Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 100 окупантів, уразили 23 танки та 46 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно:

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особового складу − близько 520 850 (+1 100) осіб,

танків − 7 902 (+23) од,

бойових броньованих машин − 15 176 (+32) од,

артилерійських систем − 13 690 (+46) од,

РСЗВ − 1 099 (+1) од,

засобів ППО − 842 (+5) од,

літаків − 359 (+1) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 023 (+13) од,

крилатих ракет − 2 278 (+0) од,

кораблів/катерів − 28 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 18 676 (+58) од,

спеціальної техніки − 2 288 (+21) од.

Дані уточнюються.