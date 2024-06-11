Мінус літак і 1 100 окупантів − Генштаб обновив втрати Росії
Вівторок, 11 червня 2024, 07:11
Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 100 окупантів, уразили 23 танки та 46 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно:
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- особового складу − близько 520 850 (+1 100) осіб,
- танків − 7 902 (+23) од,
- бойових броньованих машин − 15 176 (+32) од,
- артилерійських систем − 13 690 (+46) од,
- РСЗВ − 1 099 (+1) од,
- засобів ППО − 842 (+5) од,
- літаків − 359 (+1) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 023 (+13) од,
- крилатих ракет − 2 278 (+0) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 676 (+58) од,
- спеціальної техніки − 2 288 (+21) од.
Дані уточнюються.